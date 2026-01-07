Il calcio tira anche su OnlyFans | così le sex workers sfruttano il tifo malato per guadagnare di più
Negli ultimi tempi, alcune sex worker hanno iniziato a utilizzare il tifo per il calcio come strategia di marketing su piattaforme come OnlyFans. Combinando passione sportiva e contenuti per adulti, trovano nuove vie per aumentare i loro guadagni. Questa tendenza riflette un fenomeno di innovazione e adattamento nel settore, evidenziando come interessi popolari possano essere sfruttati anche in ambiti meno convenzionali.
Calcio, lingerie e un sacco di soldi. L’abbinamento più cliché della storia dei luoghi comuni conferma la sua valenza: premiata ditta pallone e sesso. Nell’economia dell’attenzione digitale, il calcio è diventato anche un moltiplicatore di profitti per l’industria dei contenuti per adulti. E negli ultimi anni, sempre più sex worker hanno costruito il proprio brand online legando la sensualità all’identità calcistica: pose con le divise, video reazione alle partite, provocazioni studiate per intercettare una platea prevalentemente maschile e indirizzarla verso piattaforme a pagamento come OnlyFans. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
