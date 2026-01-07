Il calcio tira anche su OnlyFans | così le sex workers sfruttano il tifo malato per guadagnare di più

Negli ultimi tempi, alcune sex worker hanno iniziato a utilizzare il tifo per il calcio come strategia di marketing su piattaforme come OnlyFans. Combinando passione sportiva e contenuti per adulti, trovano nuove vie per aumentare i loro guadagni. Questa tendenza riflette un fenomeno di innovazione e adattamento nel settore, evidenziando come interessi popolari possano essere sfruttati anche in ambiti meno convenzionali.

