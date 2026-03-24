Calcio alla guardia e fuga tra la folla | caos alle Befane fermato 24enne

Un pomeriggio di shopping si è trasformato in un episodio di caos pubblico. Un giovane di 24 anni ha aggredito una guardia e si è dato alla fuga tra la folla, scatenando l’intervento delle forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto durante le celebrazioni delle Befane, causando momenti di tensione tra i presenti e portando alla sua immediata neutralizzazione.

Rimini, 24 marzo 2026 – Doveva essere un normale pomeriggio di shopping, si è trasformato in pochi istanti in una scena da intervento di polizia. Domenica 22 marzo, al centro commerciale Le Befane di Rimini, un sospetto furto in profumeria è degenerato in una colluttazione, con un 24enne di origine peruviana fermato grazie alla prontezza di un Sovrintendente della Polizia Penitenziaria residente a Pesaro. Erano circa le 18,40 quando qualcosa ha iniziato a non tornare davanti al punto vendita Douglas. Un addetto alla sicurezza stava cercando di trattenere un giovane, affiancato da una ragazza, mentre la responsabile del negozio osservava la scena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calcio alla guardia e fuga tra la folla: caos alle Befane, fermato 24enne Articoli correlati Leggi anche: Spari a Chiaia, il video choc: babypistoleri tra la folla ragazze costrette alla fuga Leggi anche: Spari a Chiaia, il video choc: babypistoleri tra la folla e ragazze costrette alla fuga Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calcio alla guardia e fuga tra la folla... Temi più discussi: Calcio: Il Sondrio si aggrappa alla vecchia guardia per la salvezza; Calcio alla porta del palazzo della Regione, denunciato un uomo; Pisa-Cagliari: il racconto della partita; Giovanili regionali, il Cuneo U14 balza al comando. Finanziamenti sospetti, bilanci in rosso e criptovalute: perquisizioni nella sede della TriestinaAl centro dell'attività investigativa della Guardia di Finanza sono le decine di milioni di euro transitate nel tempo nelle casse della società per le quali la Procura di Trieste ipotizza reati di ... gazzetta.it Imolese Calcio, indagine della Guardia Finanza: «Evasi 2 milioni di euro, denunciati due dirigenti»Crediti dal bonus facciate – per lavori mai eseguiti – per circa 200 mila euro, ricavi non dichiarati pari a 2 milioni e un’Iva indebitamente detratta di 230 mila euro: a far emergere tale frode ... corrieredibologna.corriere.it L’età Solo un numero. C’è chi a una certa età rallenta… e poi c’è lui. Luka Modric continua a giocare come se avesse vent’anni: visione, classe, intelligenza. Non corre solo, illumina. In un calcio che va sempre più veloce, lui resta un passo avanti a tutti. Perc - facebook.com facebook NXGN 2026: Le 25 migliori giovani promesse del calcio femminile x.com