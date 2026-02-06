Spari a Chiaia il video choc | babypistoleri tra la folla e ragazze costrette alla fuga

Questa mattina a Chiaia, si sono uditi diversi colpi di pistola tra la folla. Testimoni raccontano di babypistoleri armati e pronti a sparare, senza preoccuparsi delle persone intorno. Alcune ragazze sono dovute scappare in fretta, spaventate e disorientate. La scena si è svolta in strada, lasciando tutti sotto shock. La polizia sta indagando per capire chi siano i responsabili e cosa abbia scatenato questa violenta sparatoria.

Hanno il braccio teso e l'impugnatura della pistola alla Scarface. Sparano tra la folla, nel mucchio, per nulla impressionati dalla presenza di ragazze, che - colte all'improvviso - scappano lasciando gli scooter, pur di salvarsi la vita. Fanno fuoco a ripetizione, mentre piombano in piazza Carolina, mentre girano attorno alle panchine ai piedi della Prefettura e mentre tornano a casa, in vico Caricatoio, spaccando in due la quiete di Napoli, in una notte si sapore prenatalizio. Dodici dicembre scorso, dunque, passata l'una, inferno a Chiaia, come raccontato dai video depositati agli atti dell'inchiesta che vede in cella sette giovanissimi (tra cui tre minorenni), al termine delle indagini della Squadra Mobile del primo dirigente Giovanni Leuci.

