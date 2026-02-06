Spari a Chiaia il video choc | babypistoleri tra la folla ragazze costrette alla fuga

Pistole in mano, alcuni giovani hanno aperto il fuoco ieri pomeriggio a Chiaia, tra la gente che passeggiava tranquillamente. Nel video choc si vedono i babypistoleri puntare le armi, mentre le ragazze si mettono a correre per mettersi in salvo. La scena ha scosso i presenti, che si sono trovati nel caos senza capire cosa stesse succedendo. La polizia sta indagando per risalire ai responsabili e chiarire i motivi di questa sparatoria improvvisa.

Hanno il braccio teso e l'impugnatura della pistola alla Scarface. Sparano tra la folla, nel mucchio, per nulla impressionati dalla presenza di ragazze, che - colte all'improvviso - scappano lasciando gli scooter, pur di salvarsi la vita. Fanno fuoco a ripetizione, mentre piombano in piazza Carolina, mentre girano attorno alle panchine ai piedi della Prefettura e mentre tornano a casa, in vico Caricatoio, spaccando in due la quiete di Napoli, in una notte si sapore prenatalizio. Dodici dicembre scorso, dunque, passata l'una, inferno a Chiaia, come raccontato dai video depositati agli atti dell'inchiesta che vede in cella sette giovanissimi (tra cui tre minorenni), al termine delle indagini della Squadra Mobile del primo dirigente Giovanni Leuci.

