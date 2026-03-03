CALCIO A 5 SERIE C Biancorossi rinati ‘Settebello’ S Sofia

Nella 20ª giornata di Serie C1, il Forlì calcio a cinque ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Saturno Gustalla con il punteggio di 2-5. La squadra, guidata dal nuovo allenatore Mingozzi, ha così conquistato il secondo posto in classifica. I biancorossi di S. Sofia si sono mostrati rinati e hanno rafforzato la loro posizione nel campionato.

Serie C1. Nella 20ª giornata il Forlì calcio a cinque, rilanciato dal nuovo allenatore Mingozzi, ha centrato il successo in casa del Saturno Gustalla col risultato di 2-5, che vale il secondo posto in classifica. A segno De Lollis, Giangrandi, Benhya, Bellezza e Bertaccini. Gli altri match: Ponte Rodoni-Fossolo 3-1, Montale-Real Casalgrande 3-2, Molinella-DueG Parma 4-3, Futsal Gatteo-Aposa Bologna 7-1, Celtic Boys Reggio Emilia-Shqiponja Guastalla 1-2. Classifica: Molinella 55; Forlì, Futsal Gatteo 34; DueG Parma 33; Montale 29; Celtic Boys Reggio Emilia, Shqiponja Guastalla 28; Real Casalgrande 25; Ponte Rodoni 21; Saturno Guastalla 18; Fossolo 14; Aposa Bologna 4.