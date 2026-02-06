Calcio serie C Sambenedettese - Perugia | per i tifosi biancorossi sarà un esodo a metà

La partita tra Perugia e Sambenedettese si prepara a portare un grande afflusso di tifosi biancorossi in trasferta. Per molti, sarà un esodo di entusiasmo e passione, con i supporter pronti a sostenere la propria squadra anche lontano da casa. La sfida si preannuncia come una delle più attese, e i tifosi non nascondono l’energia che li spinge a partire in massa.

La sfida con la Sambenedettese è una delle più attese dalla tifoseria del Perugia e su questo non ci piove. Tra l'altro si tornerà a giocare in presenza di pubblico dopo ben diciotto anni (in quel caso i biancorossi vinsero 1-0 grazie al gol di Califano) visto che l'ultimo precedente, risalente. La gara è classificata ad alto profilo di rischio e il Gos ha negato l'aumento dei biglietti. Fiocca il malcontento, ma la squadra non sarà sola. Dal campo: Tedesco ritrova Angella e Megelaitis

