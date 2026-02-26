Calcio a 7 | il campionato provinciale uisp si appresta ad affrontAre il giro di boa La rivelazione Codena 2025 di Bombarda punta a consolidare la zona playoff

Il campionato provinciale Uisp di calcio a 7, ospitato sui manti erbosi del centro sportivo Road, ha ufficialmente tagliato il traguardo della 15ª giornata, segnando il giro di boa della stagione 20252026. È dunque tempo di bilanci, o per dirla all’americana di un “mid-term report“, per il Gs Codena 2025, l’orgogliosa e unica rappresentante del calcio carrarese all’interno della manifestazione. La compagine guidata da mister Massimo Bombarda ha chiuso la prima metà del torneo in una situazione di assoluto equilibrio statistico, specchio di un percorso vissuto sulle montagne russe: 7 vittorie, 7 sconfitte e un solo pareggio. Solo le prime otto avranno il privilegio di contendersi il titolo attraverso i playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

