Travolta e uccisa al Collatino condannato a 6 anni l'automobilista | guidava sotto l'effetto di alcol e droga

Da fanpage.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nel gennaio 2025, un incidente ha causato la morte di Cynthia Ventucci, di 69 anni. L'automobilista coinvolto, Matteo Baieri, è stato condannato a sei anni di reclusione per aver guidato sotto l’effetto di alcol e droghe, tra cui cocaina e metadone. La sentenza riflette le conseguenze di comportamenti imprudenti alla guida e il rispetto delle norme di sicurezza stradale.

Condanna a 6 anni per Matteo Baieri: era positivo a cocaina e metadone quando investì e uccise Cynthia Ventucci, 69 anni, a Roma a gennaio 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Ragazzo in prognosi riservata, l’amico guidava sotto effetto di alcol e droga

Leggi anche: Veronica D’Incà travolta e uccisa sulla ciclabile a Milano, chiesta un’altra condanna per l’assessore Granelli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

travolta uccisa collatino condannatoTravolta e uccisa al Collatino, condannato a 6 anni l’automobilista: guidava sotto l’effetto di alcol e droga - Condanna a 6 anni per Matteo Baieri: era positivo a cocaina e metadone quando investì e uccise Cynthia Ventucci, 69 anni, a Roma a gennaio 2025 ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.