Travolta e uccisa al Collatino condannato a 6 anni l'automobilista | guidava sotto l'effetto di alcol e droga

A Roma, nel gennaio 2025, un incidente ha causato la morte di Cynthia Ventucci, di 69 anni. L'automobilista coinvolto, Matteo Baieri, è stato condannato a sei anni di reclusione per aver guidato sotto l’effetto di alcol e droghe, tra cui cocaina e metadone. La sentenza riflette le conseguenze di comportamenti imprudenti alla guida e il rispetto delle norme di sicurezza stradale.

