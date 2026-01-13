Travolta e uccisa al Collatino condannato a 6 anni l'automobilista | guidava sotto l'effetto di alcol e droga
A Roma, nel gennaio 2025, un incidente ha causato la morte di Cynthia Ventucci, di 69 anni. L'automobilista coinvolto, Matteo Baieri, è stato condannato a sei anni di reclusione per aver guidato sotto l’effetto di alcol e droghe, tra cui cocaina e metadone. La sentenza riflette le conseguenze di comportamenti imprudenti alla guida e il rispetto delle norme di sicurezza stradale.
Condanna a 6 anni per Matteo Baieri: era positivo a cocaina e metadone quando investì e uccise Cynthia Ventucci, 69 anni, a Roma a gennaio 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
