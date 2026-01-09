Arte musica e tanti libri Ecco il menù del Caffè letterario

Il Caffè Letterario torna con una nuova stagione dedicata a letteratura, arte e musica. Un'occasione per immergersi in incontri, approfondimenti e suggestioni culturali, pensata per appassionati e curiosi. La rassegna, che aprirà i battenti domani, propone un programma vario e interessante, offrendo momenti di confronto e scoperta nel rispetto della sobrietà e della qualità.

Letteratura, arte e musica. Sono questi gli ingredienti principali della nuova stagione della rassegna 'Caffè Letterario' che aprirà i battenti domani. Il calendario completo prevede 18 appuntamenti che si susseguiranno fino al termine del mese di di marzo principalmente nella sede dell'hotel Ala d'Oro. Ad inaugurare alle 18 di domani sarà la mostra di pittura 'Quieti Vulcani' dell' insegnante lughese Laura Medici. A seguire sei presentazioni di altrettanti testi organizzate a partire dalle 21. 'Mia nonna e il conte' è il primo dei titoli, che sarà introdotto insieme all'autore Emanuele Trevi mercoledì 14 gennaio alle 21.

