cade dallo scooter per le radici di un albero e si fa male anziano chiede 11mila euro di danni

Marina di Pietrasanta (Lucca), 24 marzo 2026 – Il Comune rischia ancora una volta di dover risarcire un cittadino con una somma a tre zeri a causa delle radici sporgenti di un albero trasformate in “ trappola ”. L’ennesima richiesta di risarcimento, in questo caso al Giudice di pace, è stata notificata all’ente un paio di settimane fa ed è la conseguenza dell’incidente in cui lo scorso agosto era rimasto coinvolto un 81enne. Il teatro dell’incidente è piazza Villeparisis, a Tonfano, sul lato Massa quasi all’incrocio con via Catalani. Secondo il legale dell’uomo, oltre alla presenza di radici sporgenti quella sera mancavano l’illuminazione pubblica – erano più o meno le 21,45 – e i cartelli necessari per segnalare quel dosso naturale e potenzialmente pericoloso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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