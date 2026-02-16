Dipendente comunale fa incidente durante il servizio e chiede 5mila euro di danni all' Ente
Un dipendente comunale ha causato un incidente mentre era in servizio e ha richiesto 5 mila euro di risarcimento all’Ente. La causa nasce dal fatto che l’uomo, durante una consegna, ha perso il controllo del veicolo pubblico, danneggiando un’automobile parcheggiata. Il Comune di Maddaloni ha deciso di rispondere in tribunale e ha incaricato un avvocato esterno per rappresentarlo.
Il Comune Maddaloni si costituisce in giudizio nel procedimento promosso da un proprio dipendente e affida la difesa a un legale esterno. Il ricorrente, pur essendo dipendente comunale, ha chiesto di accertare la responsabilità esclusiva del Comune, quale proprietario e custode del tratto di strada dove, il 28 dicembre 2023, mentre era in servizio, si sarebbe verificato un incidente oggetto di causa. La richiesta di risarcimento ammonta complessivamente a 4.923,81 euro, comprensivi di danno da inabilità temporanea totale e danno biologico. La giunta comunale ha formalizzato l’affidamento dell’incarico all’avvocato Corso, iscritto nella short list dell’Ente per la sezione civile e ritenuto in possesso delle competenze adeguate per la controversia.🔗 Leggi su Casertanews.it
