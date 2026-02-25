Inseguimento da film dopo l' alt della polizia | cade dallo scooter mentre cerca di fare inversione

Ieri sera la polizia ha tratto in arresto un 23enne napoletano, per detenzione illecita di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti, nel transitare in Strada Comunale dell’Oliva, hanno notato il soggetto a bordo di uno scooter. L’uomo, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Durante la fuga, il soggetto si è disfatto di alcune bustine contenenti marijuana, per un peso di 7,36 grammi. Tuttavia, i poliziotti hanno prontamente recuperato la sostanza, lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato, trovandolo in possesso di 230 euro suddivisi in banconote di diverso taglio. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

