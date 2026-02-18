Vuoi l’uovo di Pasqua Kinder di Harry Potter? Ecco il trucco per scoprirlo al primo colpo

Harry Potter torna protagonista: quest’anno, il motivo è l’uovo di Pasqua Kinder a tema magico. La causa è la crescente richiesta di gadget ispirati alla saga, che spinge l’azienda a lanciare edizioni speciali. I collezionisti cercano di scoprire subito se il loro uovo contiene il premio desiderato, usando trucchi semplici e strumenti casalinghi. La curiosità aumenta tra chi vuole aggiungere un tocco magico alla tradizione pasquale. Chi prova il metodo, si prepara a scoprire subito se il suo uovo nasconde una sorpresa speciale.

L’avvicinarsi delle festività pasquali accende ogni anno l’entusiasmo dei collezionisti e degli appassionati di cultura pop. Per il 2026, una delle novità più attese nel settore dolciario è indubbiamente il Kinder GranSorpresa Maxi dedicato a Harry Potter. La collaborazione tra la celebre azienda dolciaria e il brand dei maghi più famosi al mondo si arricchisce quest’anno di gadget particolarmente ricercati: i Funko Pop, le statuine stilizzate che sono diventate un vero e proprio fenomeno globale, collezione Quidditch. All’interno della versione Maxi del GranSorpresa Harry Potter, in vendita già su Amazon, sono stati inseriti tre soggetti principali che rappresentano i pilastri della saga cinematografica e letteraria. 🔗 Leggi su Cultweb.it

