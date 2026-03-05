Minghetti chiude Ca’ Selvatica | Bassi cerca aule per 33 nuovi studenti

Il liceo Minghetti sta per chiudere la sede di via Ca’ Selvatica a causa di un calo nelle iscrizioni che ha portato a una perdita di quaranta studenti. La decisione arriva mentre il dirigente scolastico Bassi cerca aule disponibili per accogliere 33 nuovi studenti. La succursale verrà quindi chiusa a breve, lasciando spazio alle ristrutturazioni e alla riorganizzazione delle aule del liceo.

Il liceo Minghetti sta per liberare la succursale di via Ca' Selvatica a causa del crollo delle iscrizioni, che ha registrato una perdita di quaranta studenti. Di contro, il liceo Laura Bassi affronta un surplus di circa trenta nuove domande d'iscrizione e necessita urgentemente di spazi aggiuntivi. La Città metropolitana, proprietaria degli immobili scolastici, ha convocato i presidi per definire l'allocazione delle risorse disponibili. La situazione è complessa perché coinvolge non solo il trasferimento fisico degli studenti, ma anche la gestione patrimoniale dei locali comunali. Mentre il Minghetti riduce la sua presenza in due sedi storiche, il Bassi cerca soluzioni immediate per accogliere le nuove classi.