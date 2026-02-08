Questa sera a Scandicci va in scena ‘Il Padrone’ di Gianni Clementi, uno spettacolo che porta sul palco Nancy Brilli nei panni di Immacolata. La pièce fa parte della rassegna Auroradisera, promossa dal Comune e dalla Fondazione Toscana Spettacolo, e promette di catturare il pubblico con una storia intensa e coinvolgente.

‘Il padrone’ di Gianni Clementi è il nuovo appuntamento di Auroradisera, la rassegna frutto della collaborazione tra il comune di Scandicci e la Fondazione Toscana Spettacolo. Protagonista indiscussa della serata (domani alle 21,15 all’Aurora di Scandicci), sarà l’attrice Nancy Brilli, che sarà in scena con Fabio Bussotti e Claudio Buzzenga per la regia di Pierluigi Iorio. Nancy, ci farà ridere, ma anche riflettere non è vero? "Potremmo definirla una ‘tragicommedia’. Divertente, ma con momenti di dramma. Del resto si tratta di una storia realmente accaduta, legata a fatti analoghi che ancora oggi sono molto reali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quando ’Il Padrone’ bussa alla porta. Nancy Brilli è la perfida Immacolata

Approfondimenti su Il Padrone Scandicci

Stasera alle 21:30, Nancy Brilli sarà protagonista del secondo spettacolo della stagione teatrale 2026 a Cavriglia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Il Padrone Scandicci

Argomenti discussi: Quando ’Il Padrone’ bussa alla porta. Nancy Brilli è la perfida Immacolata; Civitanova e Maiolati, Nancy Brilli protagomista de Il Padrone.

Quando ’Il Padrone’ bussa alla porta. Nancy Brilli è la perfida ImmacolataIl testo di Clementi porta il pubblico in una Roma d’altri tempi. Tra leggi razziali ed eredità contese È una commedia che parla dei cattivi sentimenti. Il mio personaggio? Una Lady Macbeth contempor ... lanazione.it

Nancy Brilli a Civitanova con "Il Padrone", mercoledì 11 febbraio al Teatro Rossini facebook

Nancy Brilli in scena l'11 febbraio a Civitanova Marche e il 12 febbraio a Maiolati Spontini con "Il padrone" x.com