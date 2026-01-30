Disagi in vista per i pendolari | il 2 febbraio treni in sciopero per 24 ore

I pendolari lombardi si preparano a un altro giorno di caos sui binari. Lo sciopero di 24 ore indetto da Orsa, che inizia alle 3 di lunedì 2 febbraio e termina alle 2 di martedì 3, creerà disagi su tutto il sistema ferroviario della regione. Trenord conferma che molte corse potrebbero essere cancellate o ritardate, lasciando i viaggiatori in attesa di notizie e senza alternative certe. La protesta dei sindacati si fa sentire, e i ritardi si preannunciano inevitabili.

Sindacati sulle barricate e disagi in visita per i pendolari: Trenord conferma lo sciopero indetto dalla sigla sindacale Orsa, che dalle 3 di lunedì 2 febbraio alle ore 2 di martedì 3 febbraio 2026 potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in tutta la Lombardia.

