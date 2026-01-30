I giovani e i pericoli della rete | i consigli dell’Arma agli alunni delle quinte elementari di Bronte

Con l’inizio dell’anno scolastico, i Carabinieri sono tornati nelle scuole di Bronte per parlare ai bambini delle quinte elementari. Questa volta si sono concentrati sui rischi della rete e su come proteggersi. Gli incontri sono parte di un progetto più grande, portato avanti insieme al Ministero dell’Istruzione, per aiutare i ragazzi a muoversi in modo sicuro online e capire l’importanza di rispettare le regole.

Riprendono, con l’inizio dell’anno scolastico, gli incontri tenuti dall’Arma dei Carabinieri, in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, volti a promuovere azioni concrete e consapevoli, a tutela dei minori dai pericoli della rete, e accrescere in loro la cultura della legalità. Nei giorni scorsi, gli alunni delle classi quinte dell’Istituto comprensivo Spedalieri-Castiglione di Bronte, hanno incontrato i militari dell’Arma, per parlare, non solo, di bullismo e cyberbullismo, ma anche di ulteriori minacce del web: dal sexting: anticamera del revenge porn, al furto d’identità; dal grooming o adescamento on-line, alle deepfake; l’uso dell’Intelligenza Artificiale su immagini, video, audio, per creare contenuti che sembrano veri ma non lo sono; dalle fake news, da intendere come quelle che circolano sulle chat, e che in un attimo possono alimentare liti e scontri violenti; dai virus come i malware, i ransomware, che talvolta possono celarsi nello spam, la posta indesiderata; alle innumerevoli tipologie di truffa: dallo scam, al phishing allo spoofing.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Bronte Giovani

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bronte Giovani

Argomenti discussi: Feel Safe: tecnologia per valorizzare i giovani e la loro sicurezza; Giovani e scelte consapevoli: Ausl e Ufficio scolastico provinciale portano a teatro oltre 400 studenti per riflettere su droga, alcol, gioco d’azzardo e cyberbullismo; Eventi LIVING MAZARA Giovani, Innovazione e Connessioni Sociali Per dare nuova vita al San Carlo Borromeo; I giovani e i social: Rischi per gli under 13.

Bonus Giovani: i 500 euro al mese arrivano anche alle Partite Iva. Cosa cambia e chi può richiederloL’Inps chiarisce l’estensione ai liberi professionisti under 35: 18mila euro in tre anni per chi avvia l’attività tra il 2024 e il 2025. Domande online dal 31 gennaio al 2 marzo 2026 ... panorama.it

Partecipazione? Per i giovani è sui social. L’impegno in politica non va di modaLa ricerca di Yepp oggi alla De Amicis di Genova. Il dilemma dei ragazzi tra desiderio di cambiare le cose e paura del futuro ... ilsecoloxix.it

Garantire medicinali urgenti per i giovani ricoverati a Milano dopo l’incidente di Crans-Montana. La delicata missione che ha visto impegnati stamattina i #Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano, che hanno effettuato un trasporto salvavita a bordo della x.com