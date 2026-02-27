Hivlab Lombardia esperti a confronto su prevenzione governance e accesso cure innovative

L’edizione 2026 di Hivlab Lombardia si è svolta oggi a Milano, coinvolgendo esperti, rappresentanti delle istituzioni regionali, accademici e centri clinici lombardi. L’incontro ha affrontato temi come prevenzione, governance e accesso alle cure innovative, con un focus sulla discussione di modelli organizzativi e assistenziali legati alla gestione dell’Hiv. La giornata ha visto confronti diretti tra i partecipanti su questi argomenti.

(Adnkronos) – L'edizione 2026 di Hivlab Lombardia ha riunito oggi a Milano rappresentanti delle istituzioni regionali, dell'accademia e dei principali centri clinici lombardi per un confronto strutturato sull'evoluzione dei modelli organizzativi e assistenziali nella gestione dell'Hiv. L'evento si inserisce nel percorso di rafforzamento della presa in carico dei pazienti avviato da Regione Lombardia negli ultimi.