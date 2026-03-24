Arezzo si avvicina alle elezioni con una situazione stradale critica, caratterizzata da buche profonde che ricordano crateri. Dopo un periodo di deterioramento, alcune arterie hanno subito interventi di riparazione, ma la condizione delle strade resta problematica. La questione diventa centrale nel dibattito politico locale, mentre la campagna elettorale prende slancio. La comunicazione ufficiale proveniente da un gruppo politico mette in evidenza le criticità e le azioni intraprese.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Lista Indipendente Per Arezzo – Michele Menchetti Oh via, questa è roba che ad Arezzo si racconta da anni. e mica da ieri! All’ Ortica, tra segnalazioni dei lettori, foto, proteste e santi tirati giù, s’è sempre detto: le strade son più bucate d’un groviera! Città, frazioni, su per i colli e giù per le valli: buche, tombini storti, rattoppi che durano meno d’un gelato al sole. E nel frattempo? Gomme scoppiate, ammortizzatori andati e gente che guida facendo lo slalom manco fosse in pista. Ma guarda un po’. zac! Arrivano le elezioni e parte l’asfalto a rotta di collo! Ruspe, operai, bitume caldo come se non ci fosse un domani. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Buche come crateri… poi d’un tratto l’asfalto: ad Arezzo parte la volata pre-elezioni

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