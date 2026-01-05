Arezzo, una città nota per il suo patrimonio e il suo carattere, affronta una sfida quotidiana: le numerose buche che rendono difficile il passaggio. Mery Cornacchini, consigliera comunale e provinciale, si distingue per il suo impegno nel migliorare le condizioni della città. La sua presenza è diventata un punto di riferimento per i cittadini, che apprezzano la sua dedizione nel cercare soluzioni concrete ai problemi di strade e infrastrutture.

In una città dove le buche non si contano più perché ormai c’hanno la residenza, c’è una figura che non molla: Mery Cornacchini, consigliera comunale, provinciale, anima combattiva di Arezzo nel Cuore e – soprattutto – incubo di buche, tombini, lampioni spenti e cassonetti straripanti. La scena è questa: piove. Ma non una pioggina romantica, no. Piove come se il cielo avesse letto il bilancio comunale. E mentre l’acqua scende, le buche salgono. Via Gamurrini sembra la luna, via Margaritone manco Marte: crateri, avvallamenti, rappezzi messi lì “alla bell’e meglio”, tanto per tappare. finché dura. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo- la Mery delle buche, ovvero: quando piove non è acqua, è asfalto che scappa

