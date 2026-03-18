Un raid di Israele su Beirut ha causato dodici morti, mentre l'Iran ha risposto con lanci di bombe a grappolo su Tel Aviv, provocando due vittime. Il conflitto in Medio Oriente, iniziato sabato 28 febbraio, continua con attacchi tra Iran e Libano. Le operazioni militari si susseguono in diverse aree della regione, coinvolgendo più nazioni.

Nuovo giorno di guerra in Medio Oriente. Il conflitto iniziato sabato 28 febbraio prosegue con attacchi incrociati verso l'Iran e il Libano. Teheran risponde con attacchi su Israele e nel resto dell'area del Golfo. Libano, 12 i morti nei raid israeliani nel centro di Beirut E'salito a 12 morti e 41 feriti il bilancio dei raid israeliani su quartieri densamente popolati nel centro di Beirut. Lo rende noto il ministero della Sanità libanese. L'Idf rende noto di aver colpito la scorsa notte a Beirut strutture dell'associazione 'Al-Quard al-Hasan', il braccio finanziario di Hezbollah. L'organizzazione viene utilizzata per finanziare il rafforzamento militare, sostenere i pagamenti ai miliziani e promuovere attività terroristiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Raid di Israele su Beirut provoca dodici morti. L'Iran lancia bombe a grappolo su Tel Aviv, due vittime

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