Ha puntato una lametta a pochi centimetri dal volto di un agente della polizia penitenziaria, minacciando di sfregiarlo e di incendiare la sezione con una bomboletta del gas in mano. Attimi di paura nel carcere di Montacuto, causati da un detenuto tunisino di 32 anni che è finito a processo davanti alla giudice Tiziana Fancello per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’episodio risale al 12 febbraio 2024. Secondo l’accusa l’uomo, mentre si trovava nell’ora d’aria in regime di socializzazione, pretendeva con insistenza di conferire con il responsabile della sorveglianza generale. Era convinto di avere un processo a Parma quel giorno e che nessuno lo aveva tradotto in tribunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Brucio tutto". Detenuto finisce sotto processo

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