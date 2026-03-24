Brigatisti estremisti e fannulloni del Sud per il No | i giornali della destra non hanno preso benissimo la mazzata del referendum

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il risultato del referendum, molti giornali di orientamento di destra hanno pubblicato articoli che esprimono insoddisfazione riguardo all'esito della riforma Nordio-Meloni. In questi testi si evidenziano sentimenti di rabbia e rancore, accompagnati da riferimenti a presunti complotti e accuse verso gruppi considerati contrari alle riforme. La narrazione si concentra su una percezione di ingiustizia e inganno, senza approfondimenti su dati o fatti specifici.

Un'analisi delle surreali analisi dei giornali della destra dopo il clamoroso flop della riforma Nordio-Meloni: dominano rabbia, rancore e il solito, immancabile, complottismo vittimista. Con qualche perla: se il Sì ha perso è colpa di meridionali e fan degli islamisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Germania, il caso dei paracadutisti del 26mo reggimento di Zweibruecken. “Estremisti di destra, antisemiti, drogati e sessisti”Roma, 30 dicembre 2025 - Sta montando in Germania lo scandalo su alcuni paracadutisti del 26mo reggimento di Zweibruecken, accusati in un servizio...

Iran, Meloni al Tg5: “La stagione del caos figlia della guerra in Ucraina”. “Referendum, i sostenitori del No hanno bisogno di mentire…”“Mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del...

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.