Brigatisti estremisti e fannulloni del Sud per il No | i giornali della destra non hanno preso benissimo la mazzata del referendum
Dopo il risultato del referendum, molti giornali di orientamento di destra hanno pubblicato articoli che esprimono insoddisfazione riguardo all'esito della riforma Nordio-Meloni. In questi testi si evidenziano sentimenti di rabbia e rancore, accompagnati da riferimenti a presunti complotti e accuse verso gruppi considerati contrari alle riforme. La narrazione si concentra su una percezione di ingiustizia e inganno, senza approfondimenti su dati o fatti specifici.
Un'analisi delle surreali analisi dei giornali della destra dopo il clamoroso flop della riforma Nordio-Meloni: dominano rabbia, rancore e il solito, immancabile, complottismo vittimista. Con qualche perla: se il Sì ha perso è colpa di meridionali e fan degli islamisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Germania, il caso dei paracadutisti del 26mo reggimento di Zweibruecken. “Estremisti di destra, antisemiti, drogati e sessisti”Roma, 30 dicembre 2025 - Sta montando in Germania lo scandalo su alcuni paracadutisti del 26mo reggimento di Zweibruecken, accusati in un servizio...
Iran, Meloni al Tg5: “La stagione del caos figlia della guerra in Ucraina”. “Referendum, i sostenitori del No hanno bisogno di mentire…”“Mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del...