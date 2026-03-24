Brigatisti estremisti e fannulloni del Sud per il No | i giornali della destra non hanno preso benissimo la mazzata del referendum

Dopo il risultato del referendum, molti giornali di orientamento di destra hanno pubblicato articoli che esprimono insoddisfazione riguardo all'esito della riforma Nordio-Meloni. In questi testi si evidenziano sentimenti di rabbia e rancore, accompagnati da riferimenti a presunti complotti e accuse verso gruppi considerati contrari alle riforme. La narrazione si concentra su una percezione di ingiustizia e inganno, senza approfondimenti su dati o fatti specifici.