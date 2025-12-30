Germania il caso dei paracadutisti del 26mo reggimento di Zweibruecken Estremisti di destra antisemiti drogati e sessisti

In Germania, emergono preoccupanti accuse contro alcuni paracadutisti del 26mo reggimento di Zweibruecken. Secondo un’indagine del Frankfurter Allgemeine Zeitung, alcuni militari sono sospettati di estremismo di destra, uso di sostanze stupefacenti e comportamenti sessisti. Queste accuse sollevano interrogativi sulla condotta e sul clima all’interno delle forze armate tedesche, richiedendo un’attenzione accurata e un approfondimento delle responsabilità.

Roma, 30 dicembre 2025 - Sta montando in Germania lo scandalo su alcuni paracadutisti del 26mo reggimento di Zweibruecken, accusati in un servizio del quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung di estremismo di destra, dell'uso di droghe pesanti e di molestie sessuali verso le colleghe. La condanna del ministro Pistorius. Anche il ministro tedesco della Difesa, Boris Pistorius ha condannato i comportamenti emersi di uno dei corpi d'élite dell'esercito tedesco. "E' scioccante", ha detto Pistorius, aggiungendo: "Questi episodi sono in netto contrasto con i valori fondamentali delle Forze armate tedesche".

