Iran Meloni al Tg5 | La stagione del caos figlia della guerra in Ucraina Referendum i sostenitori del No hanno bisogno di mentire…

La premier italiana ha commentato in un'intervista al Tg5 la situazione in Iran, collegandola alla guerra in Ucraina. Ha parlato di una crisi del diritto internazionale e ha espresso preoccupazione per le conseguenze del conflitto globale. Inoltre, ha commentato le recenti iniziative sul referendum, affermando che i sostenitori del No stanno usando menzogne per sostenere le loro posizioni.

“Mi preoccupa il contesto generale, una crisi del diritto internazionale che è inevitabilmente figlia della guerra in Ucraina, quando un membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deliberatamente attaccato il suo vicino. Era inevitabile che avrebbe portato una stagione di caos”. La disamina della premier, Giorgia Meloni, ai microfoni del Tg5, parlando delle tensioni dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran e della risposta di Teheran con i droni, che hanno raggiunto anche Cipro. La situazione “mi preoccupa ovviamente. Perché sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche lontano dai nostri confini non ci coinvolga. E’ la ragione per la quale l’Italia si era molto spesa perché si arrivasse a un accordo serio sul nucleare iraniano, particolarmente in un momento nel quale vacilla il diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Iran, Meloni: «La stagione di caos è figlia della guerra in Ucraina. Teheran fermi gli attacchi ingiustificati nei paesi del Golfo»

"La crisi del diritto internazionale è figlia della guerra in Ucraina": Meloni collega il conflitto in Iran con l'invasione russa

La premier Meloni: «Il caos globale nasce dall'Ucraina. L'Iran fermi gli attacchi ingiustificati»

Meloni ammette: Usa e Israele hanno attaccato senza coinvolgerci

La premier: "La crisi in Iran nasce dal caos creato dalla Russia che ha attaccato l'Ucraina"

