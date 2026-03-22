Il ‘Va, pensiero’ intonato dal coro degli Alpini della Val Masino segna il momento conclusivo dei funerali del fondatore della Lega, Umberto Bossi, all’abbazia di San Giacomo a Pontida, in provincia di Bergamo. Ora il carro funebre verrà portato verso il pratone. La folla di militanti sventola bandiere con il Sole delle Alpi, della Regione Lombardia, della Lega Nord Piemonte, con il volto del Senatur e con la scritta ‘Bossi’. La folla urla: “Umberto, Umberto”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Funerali Bossi, il 'Va, pensiero' intonato dal coro degli Alpini chiude la cerimonia

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