Attacco Usa-Israele Von der Leyen parla di sviluppi in Iran Francesca Albanese | Quali? I massacri di decine di civili?

Durante una dichiarazione pubblica, la presidente della Commissione europea ha menzionato “sviluppi in Iran” in relazione all’attacco tra Stati Uniti e Israele. Nel frattempo, Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani, ha chiesto chiarimenti sulla natura di questi sviluppi, chiedendo se si riferiscano ai massacri di civili. La discussione si concentra sui recenti eventi e sulle rispettive reazioni internazionali.

“Gli sviluppi in Iran sono molto preoccupanti – ha scritto il capo dell’esecutivo comunitario -. Restiamo in stretto contatto con i nostri partner nella regione. Riaffermiamo il nostro fermo impegno a salvaguardare la sicurezza e la stabilità regionale. È di fondamentale importanza garantire la sicurezza nucleare e prevenire qualsiasi azione che possa ulteriormente aggravare le tensioni o indebolire il regime globale di non proliferazione. L’Unione Europea ha adottato sanzioni estese in risposta alle azioni del regime omicida iraniano e delle Guardie rivoluzionarie e ha costantemente promosso sforzi diplomatici volti ad affrontare i programmi nucleari e balistici attraverso una soluzione negoziata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

