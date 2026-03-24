Testo bocciato dagli elettori più istruiti e dai laureati. Gli operai si dividono e il Sì prevale tra le casalinghe Il sostegno alla legge si ferma al 31% tra i centristi Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. Ti informiamo che con il tuo piano puoi leggere Corriere.it su 1 dispositivo alla volta Questo messaggio verrà visualizzato su un altro dispositivoaccesso e tu potrai continuare a leggere le notizie da qui. L'altro dispositivoaccesso rimarrà collegato a questo account. Puoi accedere con il tuo account su tutti i dispositivi che desideri, ma utilizzandoli in momenti diversi secondo il tuo piano di abbonamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Boomer, millenial e generazione Z: come hanno votato gli italiani e le italiane (anche in base al genere)

Articoli correlati

Referendum costituzionale sulla giustizia 2026: come hanno votato gli italiani all’estero: saranno decisivi?Gli italiani iscritti all’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, hanno votato per posta nel referendum costituzionale del 22 e 23...

Leggi anche: Colpita dall’Iran Ali al Salem, dove sono schierati anche militari italiani. Ecco le caratteristiche della base

Una selezione di notizie su Boomer millenial e generazione Z come...

Temi più discussi: La punteggiatura dei messaggi in chat rivela l'età: Gen Z e millennials non usano il punto, i boomers sì; Il Paese delle 8 generazioni; Un terzo degli uomini Gen Z crede che le mogli debbano essere obbedienti; Bollette, il 75% degli italiani paga puntualmente (tranne la Generazione Z).

Boomer, millenial e generazione Z: come hanno votato gli italiani e le italiane (anche in base al genere)Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. corriere.it

Lo scrolling è roba (anche) da Boomer: sempre più anziani sono dipendenti dallo smartphoneSempre più over 65 sviluppano dipendenza da smartphone: dati, abitudini e impatti su relazioni e vita quotidiana. techprincess.it

I boomer occupano tutti gli spazi, anche quelli politici. Il riscatto dei giovani in questo referendum Ascolta la puntata di oggi di 'Scanner' #affluenza #referendumgiustizia2026 x.com

SABATO 28 MARZO ! BOOMER 90/2000 Torna al Queen il super show 90/2000’ INGRESSO GRATUITO DONNA entro le 23.00 Il super show arriva a SERIATE! Un format di pura festa ANNI 90/2000 con : MASCOTTE A TEMA DANCER A TEMA S facebook