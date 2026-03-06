Colpita dall’Iran Ali al Salem dove sono schierati anche militari italiani Ecco le caratteristiche della base

Una base in Iran è stata colpita, coinvolgendo anche militari italiani tra le forze schierate. La struttura ospita la Kuwait Air Force e l’US Air Force, con il 386th Air Expeditionary Wing tra le unità presenti. Le operazioni militari si svolgono in un’area strategica, con forze di diversi paesi impegnate in attività di supporto e sorveglianza. La base si trova in una regione di particolare attenzione militare.

È accaduto di nuovo. La base di Ali al Salem in Kuwait, dove si trovano anche i militari italiani, è stata nuovamente colpita la notte del 5 marzo. “Di nuovo” perché questa base era già stata colpita dagli iraniani sabato scorso, giorno in cui Usa e Israele avevano deciso di avviare l’operazione contro Teheran, operazione da Tel Aviv battezzata “Ruggito del leone”. A quanto si è appreso nel mirino sarebbero finiti i rifornimenti di carburante e si è per questo verificato un vasto incendio. Non ci sarebbero feriti tra il personale italiano, per il quale già dai giorni scorsi è stata disposta una parziale evacuazione, con un movimento di 239 militari verso l’Arabia Saudita: dei 321 ne rimarranno 82. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Raid Stati Uniti-Israele, l’Iran attacca le strutture militari Usa nel Golfo. Colpita la base di Ali al-Salem in Kuwait (che ospita soldati italiani)“Tutte le basi, le strutture e le risorse delle forze ostili nella regione saranno considerate obiettivi militari legittimi nell’ambito...

