Le Iene condannate per il servizio su Stefania Cappa Grave diffamazione

Le recenti affermazioni delle Iene, che hanno ipotizzato un coinvolgimento di Stefania Cappa nell’omicidio di Chiara Poggi, sono state condannate per grave diffamazione. Questi servizi hanno sollevato dubbi infondati sulla reputazione di Cappa, creando un grave danno all’immagine e alla dignità delle persone coinvolte. È importante distinguere tra informazione verificata e insinuazioni prive di fondamento, rispettando sempre la verità e la dignità delle persone.

Servizi come quelli delle Iene che hanno ipotizzato un coinvolgimento di Stefania Cappa nell'omicidio della cugina Chiara Poggi a Garlasco costituiscono una grave diffamazione. E pertanto l'autore e il conduttore del servizio vanno condannati a una multa da 500 euro a un risarcimento provvisionale, cioè da versare immediatamente, da 10 mila euro. A rendere grave la condotta, secondo quanto riporta il giudice nelle motivazioni, il fatto di avere costruito un servizio riportando le dichiarazioni rilasciate all'epoca da Marco Muschitta, l'operaio che disse di avere visto la donna nei pressi del luogo del delitto e della cui "assoluta inattendibilità" aveva già dato conto il gup di Vigevano nella prima sentenza del 2009.

