Italia | 79 persone hanno 54,6 miliardi di euro e in undici milioni sono a rischio povertà compresi 15 occupati su cento Oxfam | Il baratro della disuguaglianza nel mondo 18300 miliardi di dollari in mano a circa tremila persone

Le 79 persone italiane più ricche accumulano complessivamente patrimoni per 54,6 miliardi di euro. Nel nostro stesdo Paese sono a rischio povertà undici milioni di persone compreso il 15 per cento di chi ha un lavoro. Negli ultimi quindici anni la ricchezza complessiva in Italia è aumentata di duemila miliardi di euro di cui il 91 per cento è andato al 5 per cento più ricco della popolazione. Sono alcuni dati che emergono dal rapporto Oxfam “Il baratro della disuguaglianza”. Su scala mondiale, ad esempio, oltre tremila miliardari, i più ricchi del pianeta, si spariscono 18300 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Disuguaglianza record nel mondo: 12 miliardari più ricchi di 4,1 miliardi di persone

Recenti dati evidenziano una crescente disuguaglianza globale, con 12 miliardari che possiedono più di 4,1 miliardi di persone. Questa situazione sottolinea come la distribuzione della ricchezza sia diventata sempre più sbilanciata, ponendo questioni importanti sul futuro economico e sociale a livello mondiale. Un’analisi obiettiva di questa realtà invita a riflettere sulle cause e sulle possibili soluzioni.

