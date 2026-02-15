Bonus animali domestici 2026 | contributi fino a 300 euro l’anno agli over 65

Il bonus animali domestici 2026 è un contributo economico destinato agli anziani con redditi bassi per aiutarli a sostenere le spese veterinarie. La misura, introdotta con la Legge di Bilancio 2024 e valida fino al 31 dicembre 2026, prevede un rimborso annuale che può arrivare fino a 300 euro, erogato dalle Regioni fino a esaurimento dei fondi disponibili. Si tratta di un sostegno pensato per garantire la salute degli animali da compagnia e supportare le persone over 65 che, spesso con pensioni limitate, devono affrontare costi veterinari elevati. La misura è finanziata con risorse limitate: circa 250.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Governo ha annunciato il Bonus Animali Domestici 2026, dedicato agli over 65.

In Italia, nel 2026, ci sono due bonus dedicati agli animali domestici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bonus animali domestici 2026, come funziona e a chi spetta; Bonus animali domestici 2026, fino a 300 euro di rimborso e detrazione al 19%: ecco i requisiti e come ottenerli; Bonus animali domestici 2026: requisiti Isee e come fare domanda; Bonus animali domestici 2026: i requisiti per richiederlo, quanto vale e come fare domanda all'Inps.

Bonus animali domestici 2026: i requisiti per richiederlo, quanto vale e come fare domanda all’InpsIl bonus animali domestici è un sostegno economico di 200/300 euro pensato per chi ha più di 65 anni e considera il proprio animale parte della famiglia ... fanpage.it

Bonus animali domestici 2026, fino a 300 euro per le spese veterinarie: chi può accedere e come fare domandaIl bonus animali domestici 2026 supporta gli over 65 per le spese veterinarie fino a 300 euro, richiedibile in Regione. greenme.it

Arriva il Bonus Animali Domestici: ecco chi ne ha diritto e come richiederlo -> https://tinyurl.com/38tz99ns facebook

Bonus animali domestici 2026: gli importi previsti e come richiederli x.com