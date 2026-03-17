Napoli-Milan la vendita dei biglietti parte oggi | le cifre

A partire dalle 12:00 di oggi, martedì 17 marzo 2026, è iniziata la vendita dei biglietti per la partita tra Napoli e Milan, in programma lunedì 6 aprile alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. La vendita riguarda i tagliandi per l'incontro che si svolgerà nel capoluogo campano. I biglietti sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati.

Dalle ore 12:00 di oggi martedì 17 marzo 2026 inizia la vendita dei biglietti per Napoli-Milan, sfida in programma lunedì 6 aprile alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Per gli azzurri si tratta di un appuntamento di fuoco, con i partenopei che dovranno affrontare una delle formazioni più in forma della Serie A. La prevendita segue un piano articolato in quattro fasi, pensato per garantire a tutte le categorie di tifosi la possibilità di acquistare un biglietto. Non sarà una vendita libera dal primo momento: ci sono priorità ben definite, dai sottoscrittori di abbonamenti fino ai semplici appassionati azzurri. Prezzi Napoli-Milan: dalle curve ai 215 euro della Tribuna Posillipo Premium. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Milan, la vendita dei biglietti parte oggi: le cifre Articoli correlati Leggi anche: Inter Como biglietti: parte oggi la vendita dei tagliandi per la semifinale Leggi anche: Milan-Udinese, comincia la vendita dei biglietti: ecco tutte le informazioni Contenuti e approfondimenti su Napoli Milan la vendita dei biglietti... Temi più discussi: Biglietti Napoli-Milan, prezzi e modalità di vendita; Biglietti Napoli-Milan: quando escono, prezzi e settore ospiti, tutte le informazioni; Biglietti Napoli-Milan: quando escono? Quando costano? Prezzi per settore, dove e come comprarli; Biglietti Napoli - Milan, prezzi e modalità di vendita. Biglietti Napoli-Milan, al via da oggi la vendita per gli abbonatiIl Napoli ed il Milan si affronteranno lunedì di Pasquetta, sei aprile, allo stadio Maradona di Fuorigrotta, e da oggi son ... ilnapolionline.com UFFICALE – Da oggi in vendita (Fase 1) i biglietti per Napoli – MilanSSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 17 Marzo 2026 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Milan, match che si disputerà Lunedì 6 Aprile alle ore 20:45 allo Stadio Diego A ... ilnapolionline.com Giornata 30 #Fiorentina-#Inter #Milan-#Torino #Cagliari-#Napoli Giornata 31 #Inter-#Roma #Napoli-#Milan Giornata 32 #Como-#Inter #Milan-#Udinese #Parma-#Napoli Ci giochiamo tutto nelle prossime 3 giornate #SerieA #italia - facebook.com facebook A turno Napoli, Milan, Inter e Juve hanno protestato per le decisioni arbitrali. Tutte pronte a diffondere dossier veri o presunti. Pur in una stagione in cui arbitri (e cosa più grave varisti) hanno sbagliato troppo, atteggiarsi a uniche vittime fa ridere. x.com