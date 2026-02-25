Autovelox a Bologna | quando viene accesa la telecamera e scattano le multe in viale Sabena

Bologna, 25 febbraio 2026 – Dopo più di due anni di attesa, si accendono ‘gli occhi’ elettronici di viale Sabena. Dalle 00.01 di lunedì 2 marzo, infatti, saranno attivati i velox con l'obiettivo, scrive il Comune, “di ridurre le infrazioni ai limiti della velocità che possono causare incidenti o aggravare l’esito”. Dopo lo stop del Tar, è tregua su Città 30. Clancy: "Un’occasione per potersi migliorare" Dove sono i due autovelox. Saranno dunque attivate due postazioni fisse, una per ogni senso di marcia, nel tratto di viale Sabena compreso tra la rotatoria 35° Reggimento Fanteria Pistoia e la rotatoria Granatieri di Sardegna. Si tratta, per capirci, della strada con il tunnel che aggira la zona del Maggiore per congiungersi con zona Zanardi. Quello che durante l’alluvione del 2022 venne completamente sommerso d’acqua. Quello prima e dopo la galleria, è il settimo e ultimo tratto stradale della città con la presenza di velox, autorizzato dalla Prefettura a dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

