Un’abitudine potenzialmente pericolosa, ma dura a morire, quella di "bruciare" il rosso ai semafori, sull’onda della fretta o della disattenzione. Che il malcostume sia ancora diffuso lo dimostrano i numeri della Polizia locale di San Donato: su un totale di 34mila 173 infrazioni al codice stradale contestate nel 2025, quasi la metà, ossia 15mila 220, sono relative a passaggi col rosso. La media delle violazioni è di 41 al giorno. Il dato relativo al mancato rispetto dei semafori è anche più corposo di quello delle multe elevate per divieto di sosta, che nel 2025 sono state 14.126, legate per lo più al lavaggio delle strade, o al mancato rispetto del disco orario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Furbetti” del semaforo rosso. Scatta il T-red, 41 multe al giorno

