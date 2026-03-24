A Bollate da domani sarà attivo il sistema di rilevamento automatico delle infrazioni al semaforo, chiamato T-Red. Il dispositivo controllerà automaticamente il passaggio con il rosso e scatteranno multe senza intervento diretto delle forze dell'ordine. L'installazione del sistema interessa le intersezioni principali della città.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland.. È stato arrestato un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile della cosiddetta “truffa del finto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Bollate, da domani in funzione il T-Red, multe automatiche a chi passa con il rosso

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