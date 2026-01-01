Tragedia nel Bresciano | bimbo di tre anni muore per intossicazione da monossido casa sotto sequestro

Un bambino di tre anni ha perso la vita a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio in una casa di Calvagese della Riviera, nel Bresciano. L'abitazione è stata posta sotto sequestro dalle autorità, che stanno indagando sulle cause dell’incidente. La tragedia ha suscitato grande dolore nella comunità locale, mentre proseguono le verifiche per accertare eventuali responsabilità.

L'incidente si è verificato in un'abitazione nella frazione di Calzago, nel comune di Calvagese della Riviera, una località in provincia di Brescia. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

