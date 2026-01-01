Tragedia nel Bresciano | bimbo di tre anni muore per intossicazione da monossido casa sotto sequestro

Un bambino di tre anni ha perso la vita a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio in una casa di Calvagese della Riviera, nel Bresciano. L'abitazione è stata posta sotto sequestro dalle autorità, che stanno indagando sulle cause dell’incidente. La tragedia ha suscitato grande dolore nella comunità locale, mentre proseguono le verifiche per accertare eventuali responsabilità.

Bimbo di tre anni morto per monossido nel Bresciano - Tragedia ieri pomeriggio a Calvagese della Riviera, nel Bresciano, dove una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio all'interno di un'abitazione privata. ansa.it

Monossido di carbonio killer, bimbo di tre anni muore nel Bresciano: gravi la mamma e il fratello - La causa dell'intossicazione sarebbe riconducibile al malfunzionamento di una stufa. msn.com

Tragedia nel Bresciano: nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari per il piccolo non c'è stato niente da fare - facebook.com facebook

Tragedia a #Calvagese della Riviera, nel Bresciano, dove una famiglia è rimasta intossicata dal #monossido di carbonio all'interno di un'abitazione. Un #bambino di tre anni è morto. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.