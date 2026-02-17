Jessica Alba dovrà versare 3 milioni di dollari a Cash Warren, suo ex marito, dopo aver concluso il divorzio. La coppia ha raggiunto un accordo amichevole, anche se non avevano firmato un patto prematrimoniale 16 anni fa. Alba ha deciso di pagare questa somma per sistemare i beni condivisi, evitando così il mantenimento mensile.

In tribunale, Jessica Alba è stata rappresentata dall'avvocata delle celeb Laura Wasser, nota per aver assistito alcuni clienti di alto profilo come Kim Kardashian, Johnny Depp e Kevin Costner. L'avvocata avrebbe quindi contribuito al raggiungimento dell'accordo tra Alba e Warren, con il riequilibrio dei beni comuni, tra cui la villa di Beverly Hills acquistata dalla coppia nel 2017 per 10 milioni, attraverso il pagamento da 3 miloni di dollari. Secondo i documenti depositati, la somma verrà pagata da Jessica Alba in due rate non imponibili da 1,5 milioni di dollari, di cui una erogata immediatamente e l'altra nel 2027. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jessica Alba dovrà pagare 3 milioni di dollari all’ex marito Cash Warren

Il Paris Saint-Germain è stato condannato a pagare 61 milioni di euro a Kylian Mbappè, tra premi e stipendi arretrati, dal tribunale del lavoro di Parigi.

Kylian Mbappé ha ottenuto una vittoria legale contro il Paris Saint Germain, che sarà costretto a pagargli oltre 61 milioni di euro tra arretrati di premi e stipendi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.