Mickey Rourke rischia lo sfratto e lancia una raccolta fondi | deve pagare oltre 50mila dollari di affitto
Mickey Rourke si trova di fronte a una possibile crisi abitativa a Los Angeles, con oltre 50.000 dollari di affitto arretrato. Per far fronte alla situazione, l’attore ha avviato una raccolta fondi. La vicenda evidenzia le difficoltà finanziarie che possono colpire anche figure di spicco del cinema.
Mickey Rourke rischia lo sfratto dalla sua casa a Los Angeles. L'attore deve pagare oltre 50mila dollari di affitto arretrato, come gli è stato notificato dal proprietario. Per raggiungere la cifra ha aperto una raccolta fondi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Mickey Rourke è sul lastrico: avviso di sfratto. Raccolta fondi online per pagare l’affitto: “Situazione urgente”
Leggi anche: Mickey Rourke lancia una raccolta fondi per evitare lo sfratto: "Il talento non garantisce stabilità"
L’attore Mickey Rourke rischia lo sfratto da una casa di Los Angeles per oltre 60.000 dollari di affitto non pagato; Mickey Rourke nei guai: deve 59.100 dollari di affitto o verrà sfrattato; Mickey Rourke chiede aiuto ai fan: Rischio lo sfratto, devo oltre 50mila euro di affitti arretrati; Mickey Rourke rischia lo sfratto dalla casa di Los Angeles per oltre $ 60.000 di affitto non pagato dopo il licenziamento del Grande Fratello Superstar | MR IT.
Mickey Rourke rischia lo sfratto: parte la raccolta fondi per… pagargli l’affitto - L’attore di 9 settimane e ½, uno dei grandi sex symbol degli anni Ottanta, risulta essere in arretrato con il p ... iodonna.it
Mickey Rourke rischia lo sfratto: lanciato un crowdfunding per pagare l'affitto - In meno di 24 ore raccolti online oltre 52 mila dollari: «La fama non protegge dalle difficoltà» ... msn.com
Mickey Rourke lancia una raccolta fondi per evitare lo sfratto: "Il talento non garantisce stabilità" - Tra affitti arretrati, una carriera segnata da scelte radicali e il rapporto complesso con Hollywood, la ... movieplayer.it
Da sex symbol di Hollywood alla caduta di un mito: l’attore chiede aiuto per restare nella sua casa di Los Angeles (che fu di Raymond Chandler). Quasi 60mila dollari di affitti arretrati Leggi l'articolo #MickeyRourke - facebook.com facebook
1^Tv - Alle 21.20 "The Palace" di Roman Polanski con Olivier Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Mickey Rourke, Sydne Rome | Si prepara una grande festa per la notte di San Silvestro al Palace Hotel di Gstaad. I ricchi ospiti e una comitiva di russi creerann x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.