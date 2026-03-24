Un tribunale ha condannato l’attore e comico statunitense a pagare 19 milioni di dollari in seguito a una causa per violenza sessuale presentata da una donna che ha accusato l’imputato di abuso. Gli atti processuali riportano dettagli sulla vicenda, che si è conclusa con la decisione di condanna. La causa si è svolta nel contesto di più procedimenti legali contro l’imputato, coinvolgendo anche altri casi simili.

Nel 1972 Bill Cosbyavrebbe somministrato a un’ ex cameriera vino e una pillola che l’avrebbe resa incapace di reagire prima dell’aggressione. Cosby ha sostenuto che il rapporto fosse stato consensuale. Durante le udienze non ha testimoniato e la giuria ha ritenuto credibile il racconto della vittima. La causa è stata presentata da Donna Motsinger, all’epoca lavorava come cameriera in un ristorante a Sausalito, vicino San Francisco.Secondo quanto riportato negli atti processuali, la donna avrebbe accettato l’invito dell’attore ad assistere a uno dei suoi spettacoli. Dopo averla accompagnata al locale,Cosbyle avrebbe offerto un bicchiere di vino e una pillola che lei avrebbe scambiato per comune aspirina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bill Cosby condannato per violenza sessuale: pagherà 19 milioni di dollari

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