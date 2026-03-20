XIII congresso Snals alla chiusura Serafini confermata segretaria generale | Governo onori gli impegni presi priorità all’Istruzione e alla Ricerca con investimenti adeguati

Il XIII Congresso nazionale dello SNALS-Confsal si è concluso oggi con la conferma di Elvira Serafini come segretaria generale per i prossimi cinque anni. Durante l’evento, i rappresentanti del sindacato hanno sottolineato la necessità che il governo rispetti gli impegni presi, dando priorità agli investimenti nell’Istruzione e nella Ricerca. La riunione ha coinvolto i delegati provenienti da diverse regioni del paese.