XIII congresso Snals alla chiusura Serafini confermata segretaria generale | Governo onori gli impegni presi priorità all’Istruzione e alla Ricerca con investimenti adeguati
Il XIII Congresso nazionale dello SNALS-Confsal si è concluso oggi con la conferma di Elvira Serafini come segretaria generale per i prossimi cinque anni. Durante l’evento, i rappresentanti del sindacato hanno sottolineato la necessità che il governo rispetti gli impegni presi, dando priorità agli investimenti nell’Istruzione e nella Ricerca. La riunione ha coinvolto i delegati provenienti da diverse regioni del paese.
Il XIII Congresso nazionale dello SNALS-Confsal si è concluso oggi con la conferma di Elvira Serafini alla guida del sindacato per il prossimo quinquennio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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