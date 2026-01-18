Katia Ricciarelli compie 80 anni primo compleanno senza Pippo Baudo | Nessuno come lui mi manca

Il 18 gennaio 2026, Katia Ricciarelli festeggia gli ottant’anni, un traguardo che segna una lunga carriera nel mondo dell’opera, della recitazione e della televisione. Quest’anno, il primo senza Pippo Baudo, rappresenta un momento di riflessione personale e professionale, sottolineando il legame duraturo con il suo passato e le sfide affrontate nel tempo.

Il 18 gennaio 2026 Katia Ricciarelli raggiunge il traguardo degli ottant'anni, celebrando una parabola professionale che unisce l'opera lirica, la recitazione e la presenza costante sul piccolo schermo. In un colloquio con il Corriere del Veneto, l'artista ha analizzato i momenti salienti della sua esistenza, trascorsa tra le platee internazionali e la capacità di adattarsi a nuovi linguaggi comunicativi. Per questa ricorrenza, ha scelto una celebrazione composta, preferendo un pranzo riservato con i conoscenti più stretti nel segno della semplicità e della condivisione personale. Nata a Rovigo nel 1946, manifesta precocemente un talento naturale che la porta a formarsi presso il Conservatorio di Venezia.

