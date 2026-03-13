Rotonda via Kennedy | Viabilità più fluida ecco il nuovo piano

È stato presentato il nuovo piano per la rotatoria di via Kennedy, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e ridurre gli ingorghi. La modifica prevede nuove regolamentazioni e interventi sulla circolazione, che entreranno in vigore nelle prossime settimane. I residenti e gli automobilisti si preparano a osservare i cambiamenti nelle modalità di transito e nelle priorità di attraversamento.

I drammi (si fa per scherzare) dell'utente medio sulla strada si misurano dalle volte in cui – prima di attraversa, nel caso dei pedoni – si guarda attorno. Accade anche agli automobilisti. D'altra parte, la forza dell'abitudine spesso prevale sulla segnaletica. L'intervento su via Kennedy, ricompreso nel piano Atuss di riqualificazione della piazza Travaglio, sta destando qualche perplessità. I semafori che scandivano il traffico automobilistico e pedonale (da via Porta Reno, passando per via Piangipane verso Kennedy, per intenderci), sono stati sostituiti con una sorta di rondò di colore (al momento) giallo. Anche su questo punto, è il vicesindaco Alessandro Balboni a chiarire la ratio dell'intervento.