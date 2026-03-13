Biathlon | Jeanmonnot domina Vittozzi sesta con 630 punti

La stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di biathlon femminile è iniziata il 29 novembre a Oestersund, in Svezia. Jeanmonnot si è imposta come leader della gara, mentre Vittozzi ha concluso in sesta posizione con 630 punti. La competizione ha visto la partecipazione di numerose atlete provenienti da diversi paesi, con le prime classifiche che si stanno delineando dopo le prime tappe.

La stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di biathlon femminile è ufficialmente partita il 29 novembre scorso ad Oestersund, in Svezia. Al momento della stesura di questo report, la classifica generale vede Lou Jeanmonnot (Francia) saldamente al comando con 944 punti, mentre Lisa Vittozzi (Italia) si posiziona sesto con 630 punti, dimostrando una tenuta costante nel circuito maggiore. Il calendario prevede nove tappe totali, per un totale di 21 eventi che determineranno l’assegnazione della Sfera di Cristallo. È fondamentale notare come le gare delle Olimpiadi Invernali, che si terranno ad Anterselva, non assegnino punti per la coppa mondiale, ma vadano a definire esclusivamente i medaglieri dei Giochi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biathlon: Jeanmonnot domina, Vittozzi sesta con 630 punti Articoli correlati Dorothea Wierer ancora sul podio nell’inseguimento ad Annecy! Sesta Vittozzi, vince JeanmonnotAltro giro, altro podio per Dorothea Wierer nell’appuntamento di Annecy-Le Grand Bornand (Francia), terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon... LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Annecy 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi all’attacco di JeanmonnotSi chiude qui la Diretta LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Annecy-Le Grand Bornand, non finisce ovviamente qui perché tra due ore ci sarà... BIATHLON 2025-26 : Grosse déception pour Lou Jeanmonnot qui finit 6e de la poursuite, Vittozzi sacré Una raccolta di contenuti su Biathlon Jeanmonnot domina Vittozzi... Argomenti discussi: Biathlon, l’Italia maschile è di bronzo nella staffetta 4×7.5 km dei Mondiali Junior. Biathlon femminile: Jeanmonnot in testa alla Coppa del Mondo, Vittozzi punta alla top 5Jeanmonnot guida la classifica generale con 944 punti, precedendo Minkkinen (733) e Magnusson (718). Seguono Elvira Öberg (708), Hanna Öberg (666) e Lisa Vittozzi (630). Nella classifica sprint, Jeanm ... it.blastingnews.com Biathlon, Otepää: Vittozzi seconda nella sprint, Simon vince per 29Lisa Vittozzi ha sfiorato il successo nella sprint femminile di Coppa del Mondo a Otepää, in Estonia, sede della penultima tappa del circuito. L'atleta italiana ha ottenuto una prestazione di alto liv ... it.blastingnews.com