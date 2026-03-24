Cresce l'attesa per la semifinale del playoff mondiale in cui l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord, con la prospettiva di sfidare una tra Galles e Bosnia nell'eventuale finale. Nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo), abbiamo analizzato le convocazioni del ct Gattuso, che ha scelto di escludere alcuni giocatori in forma come Bernardeschi, Zaniolo e Fagioli. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bernardeschi, Zaniolo, Fagioli: Gattuso ha fatto bene a escluderli?

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"So che mi chiederete di #Bernardeschi, #Zaniolo, #Orsolini... Ho cercato di creare un gruppo. Spero con tutto il cuore di provare a raggiungere un obiettivo, per come si sta comportando questo gruppo ci meritiamo una gioia. Indossare la maglia azzurra x.com