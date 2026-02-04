Nazionale Gattuso ha deciso | Verratti e Palestra sì Zaniolo no

Gennaro Gattuso ha preso le sue decisioni sulla lista dei giocatori da convocare per i prossimi impegni della nazionale. Ha scelto Verratti e Palestra, mentre Zaniolo resterà fuori. La squadra si prepara ai playoff per cercare di ottenere il pass per i Mondiali del 2026. Gattuso lavora sodo per mettere insieme la formazione migliore possibile.

Gennaro Gattuso sta lavorando alla costruzione della nazionale italiana in vista dei prossimi impegni ai playoff, validi per la conquista del pass per i mondiali del 2026. I possibili convocati di Gattuso (Ansa Foto) – calciomercato.it Il CT sta pensando a chi potrebbe essere convocato per cercare di battere l’Irlanda del Nord nella semifinale che potrebbe dare la possibilità di disputare la finale con la vincente tra Bosnia e Galles. Secondo le ultime che arrivano da Coverciano, Gennaro Gattuso starebbe valutando i possibili convocati per gli impegni di marzo. Sembra essere vicino al ritorno in nazionale Marco Verratti, pronto a dare una mano in mezzo al campo con la sua regia e la sua leadership all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il commissario tecnico Gattuso punta sui suoi fedelissimi per affrontare i prossimi impegni.

