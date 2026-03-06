Un turista sempre più internazionale | le Madonie si presentano all' Itb di Berlino

Alle recenti fiere internazionali, le Madonie hanno mostrato il loro patrimonio turistico e culturale. Il territorio, noto anche per la tradizione della Targa Florio, si è presentato a Berlino all’ITB, uno degli eventi più importanti del settore. Questa partecipazione mira a promuovere le località e attrarre visitatori da tutto il mondo, rafforzando il legame tra il territorio e il turismo internazionale.

Illustrato il potenziale del territorio alla fiera tedesca. Nicolosi: "Il turismo esperienziale porta nuovi flussi anche nelle aree interne" Le Madonie e il brand territoriale legato alla storica Targa Florio si presentano sulla scena internazionale del turismo. La Dmo (Destination Management Organization) Madonie-Targa Florio ha partecipato all'Itb di Berlino, la più importante fiera mondiale del settore turistico, nell'ambito della conferenza stampa organizzata dall'assessorato regionale al Turismo della Regione Siciliana insieme alle altre Dmo dell'Isola, ospitata nel padiglione Enit. Alla conferenza ha preso parte Giovanni Nicolosi,...