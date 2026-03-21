Il Vaticano ha autorizzato l'apertura del processo di beatificazione di don Roberto Malgesini, sacerdote di Como ucciso con coltellate sei anni fa mentre distribuiva cibo ai bisognosi. La decisione segna il passo successivo nel procedimento ufficiale volto a riconoscerne la figura come possibile santo. La sua morte è avvenuta durante un servizio di assistenza ai più deboli.

Como – Il Vaticano ha dato il via libera all'iter per aprire il processo di beatificazione di don Roberto Malgesini, il sacerdote di Como ucciso a coltellate sei anni fa mentre andava a portare cibo ai poveri. L'annuncio è arrivato oggi dal vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni: ''Vorrei annunciarvi una gioiosa e consolante notizia. Proprio ieri pomeriggio mi è giunta dalla Santa Sede, e precisamente dal Dicastero per le cause dei Santi, la facoltà di dare inizio al processo di beatificazione di don Roberto''. Don Roberto Malgesini di origini valtellinesi si occupava dei poveri Venne ucciso nel settembre del 2020 in città L’omicidio nel 2020 davanti alla sua parocchia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Don Roberto Malgesini, via libera al processo di beatificazione del prete degli ultimi ucciso mentre andava a portare cibo ai poveri

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