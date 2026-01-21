Cellulari in carcere Procura chiede il rinvio a giudizio

La Procura ha richiesto il rinvio a giudizio per sette persone coinvolte nell’introduzione e nell’uso illecito di un cellulare, un L8 Star, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Le accuse riguardano l’uso di dispositivi non autorizzati all’interno della casa circondariale, sollevando questioni sulla sicurezza e sulla gestione degli spazi penitenziari. Il procedimento giudiziario è ora in fase di valutazione.

Rischiano il processo 7 persone accusate di introduzione e uso illecito di un telefono cellulare un L8 Star all’interno della casa circondariale Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere. Il sostituto procuratore Iolanda Gaudino ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Dolce Vita, la Procura chiede il rinvio a giudizio: stralciata una posizione Leggi anche: Omicidio Vassallo, Procura chiede il rinvio a giudizio anche per i due carabinieri casertani La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Droga e telefonini in carcere, perquisizioni e blitz a Ravenna; Blitz all’alba nel carcere: perquisizioni a tappeto alla ricerca di droga e cellulari; Telefoni in cella: due sotto accusa per le chiamate; Carcere, sequestrati droga e cellulari. TUTTI I NOMI. CELLULARI IN CARCERE, indagini chiuse: 7 indagati rinviati a giudizioSecondo l’accusa, tra il dicembre 2023 e il gennaio 2024, gli imputati avrebbero ricevuto e utilizzato indebitamente un telefono cellulare, completo di batteria e scheda SIM ... casertace.net Operazione della Polizia nel carcere di Ravenna: perquisizioni per droga e cellulariDroga e cellulari. Vasta operazione di polizia giudiziaria presso la Casa Circondariale di Ravenna, dall'alba di oggi 17 gennaio ... ravennanotizie.it TRIS Siracusa. . Sequestrati 15 cellulari e circa 70 grammi di stupefacente al carcere di Brucoli. Denunciati i detenuti colti in flagranza di reati dalla Polizia penitenziaria - facebook.com facebook Droga, cellulari e perfino un drone scoperti nella notte nel carcere di Foggia. Operazione straordinaria della polizia penitenziaria, ma i sindacati chiedono interventi strutturali e più agenti. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.