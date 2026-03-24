Basket le strade di Rbr e Robinson si dividono definitivamente Il play va in A1 vicina la firma con Cantù

Le strade di Rbr e Gerald Robinson si dividono definitivamente. Dopo che il giocatore, nelle scorse settimane, era stato messo fuori squadra. “Dole Basket Rimini comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Gerald Robinson che risolve anticipatamente il contratto in essere in vista dell’ultima parte di stagione”, è la nota del club. Il playmaker americano, secondo rumors in arrivo da radio mercato, è destinato a trovare posto in serie A1: manca solo l'ufficialità per un suo approdo all'Acqua San Bernardo Cantù che era da giorni sul mercato in cerca di un rinforzo per il finale di stagione. Rinascita Basket Rimini ha ringraziato Robinson per i due anni trascorsi in biancorosso, durante i quali si è distinto per impegno, serietà e professionalità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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